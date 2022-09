Benefizkonzert mit Musikern aus der Ukraine und Deutschland

Der Stuttgarter Verein Rosen Resli Kultur feiert und lädt engagierte Bürger aus Ulm und um Ulm zu einem kostenlosen Benefizkonzert im Stadthaus Ulm am 12. September, 20 Uhr, ein. Mit dem Konzert würden sich Musikerinnen und Musiker aus der Ukraine und Deutschland bedanken bei allen Menschen, „die unsere Stadt-Gesellschaft zusammenhalten, ob im Ehrenamt oder im Beruf“, heißt es in einer Ankündigung des Vereins.

Bei der Rosen-Resli-Kulturtour ist Ulm die erste Station der Konzertreihe „Classic – Jazz – Pop“. In Ulm würden mit der „Ehrenkarte“ die erbrachten Leistungen gewürdigt, „egal in welcher kulturellen oder sozialen Organisation sie sich engagieren“, schreibt der Verein Rosen Resli Kultur. Ob im Chor, beim Sport, in der Tafel, bei der Nachhilfe oder Flüchtlingshilfe, im Kinderschutz, bei der Ukrainehilfe, de Nachbarschaftshilfe, bei Fahr- und Begleitdiensten, ob im DLRG, in der Polizei, der Feuerwehr, im THW und vielen anderen, nicht zu vergessen die Geflüchteten und die rivaten und gemeinnützigen Hilfeorganisationen: „Sie alle und noch viel mehr sind unsere Gäste“, schreibt der Verein.

Ehrentickets gibt es für Einzelpersonen oder Organisationen für ihre Helfer und Angehörige und betroffene Helfernnen und Helfer aus Ulm und Umgebung. Die kostenlosen Tickets sind erhältlich per E-Mail an service@ulmtickets.de. Weitere Infos gibt es unter www.rosen-resli.net/Kultur-vor-Ort/

Zu hören sind bei dem Benefizkonzert das Jazz Trio Pavel Kotelkow (Bass) und Serhii Iwanschuk (Gesang, Klassik) sowie Jules (Sängerin/Songwriterin) und Band.