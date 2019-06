Beklaut und geschlagen

Zuerst beklaut und dann geschlagen wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein 19-Jähriger am Valckenburgufer. Gegen 1 Uhr war der junge Mann mit seiner Frau in der Ulmer Friedrichsau unterwegs. Auf Höhe des Donauturms trafen die beiden auf eine Gruppe drei junger Männer. Die 16 bis 20 Jahre alten Männer fragten zunächst nach Feuer und pöbelten das Paar an. Sie schubsten den 19-Jährigen, berichtet die Polizei. Dieser ging dem Streit aus dem Weg und lief mit seiner Freundin weg. Kurz darauf stellte er fest, dass ihm sein Handy geklaut worden war. Er verfolgte die Dreiergruppierung deshalb bis zum Valckenburgufer. Dort gingen die drei Aggressoren auf ihn los. Er wurde mit einer Plastikflasche ins Gesicht geschlagen. Faustschläge folgten. Anschließend flüchteten die Täter. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Anzeige auf und fahndete nach den Flüchtigen. Kurz darauf nahmen die Polizisten alle drei Täter fest.

Diese müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls verantworten. Das Handy fehlt nach wie vor. Es handelt sich um ein iPhone. Der 19-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.