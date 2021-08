Beim Pokalspiel: Polizei verhindert Schlimmers

Die Polizei in Ulm und Neu-Ulm hat am Samstag eine größere Auseinandersetzung verhindert. Anlässlich des Fußball-Pokalspiels des SSV Ulm 1846 Fußball gegen den 1. FC Nürnberg hatte das Polizeipräsidium Ulm, unterstützt von anderen Polizeidienststellen im Land einschließlich der Reiterstaffel, von der bayerischen Polizei und der Bundespolizei viele Beschäftigte im Einsatz, um die Sicherheit in Ulm und Neu-Ulm aufrecht zu erhalten.

Pyrotechnik abgebrannt

Dass dies notwendig war, zeigte sich schon vor dem Spiel, als rund 100 Personen aus der Region vor dem Ulmer Münster und in der Innenstadt Pyrotechnik abbrannten. Die Polizei kontrollierte einen 30-Jährigen aus dem Alb-Donau-Kreis deshalb kurz darauf. Bei ihm wurde weitere Pyrotechnik gefunden. Der Mann wird deshalb angezeigt. Die Polizei sorgte für eine Trennung der Fangruppen in Ulm und verhinderte größere Auseinandersetzungen. So etwa vor der Jahnhalle in Ulm, als ein Fanzug aus Nürnberg und die Ulmer Fans sich nahe kamen.

Zur Auseinandersetzung verabredet

Aber auch eine offenbar geplante Auseinandersetzung in Neu-Ulm wussten die Polizeien beiderseits der Donau zu verhindern. Dort waren im Laufe des Abends mehrere Dutzend Angehörige beider Gruppen aufeinandergetroffen. Die Polizei geht davon aus, dass sich bei Personen dort zur Auseinandersetzung verabredet hatten.

Polizei konsequent

Doch die Polizeien aus Baden-Württemberg und Bayern schritten auch hier konsequent ein und nahmen insgesamt 24 Personen in Gewahrsam. Gegen vier Personen ermittelt die Polizei nun wegen folgenden Vorwürfen: Körperverletzung, Beleidigung und eines Widerstands. Ob gegen weiterer Personen Anzeigen gefertigt werden müssen, ist derzeit noch offen.