Im Roxy in Ulm findet am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 14 Uhr der Edelfummelflohmarkt statt. Nach dem Motto „Dress for less!“ gibt es laut Ankündigung der Veranstalter wieder Vintage-Schnäppchen, Designer-Kleidung und das ein oder andere wertvolle Fundstück zu entdecken. Die Erlöse des Edelfummelflohmarkts werden dem Ulmer Frauenhaus gespendet. Der Eintritt ist frei.