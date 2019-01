Beim Aufbau des neuen Nato-Kommandos in Ulm läuft alles nach Plan

Das Engagement der Nato in Ulm mit dem Aufbau eines neuen Kommandos für Folgekräfte (JSEC) gibt den Soldaten der Bundeswehr und ihren internationalen Partnern verstärktes Vertrauen in den Standort Ulm: Der Befehlshaber des Ulmer Multinationalen Kommandos Operative Führung („Ulmer Kommando“), Generalleutnant Jürgen Knappe, hat am Donnerstagabend bestätigt, dass die neue Dienststelle am 1. Oktober offiziell ihre Grundbefähigung melden und 2021 voll einsatzbereit sein soll.

Beim künftigen JSEC und dem seit 2013 tätigen „Ulmer Kommando“ wird es nicht bleiben: Die Nato werde sogar ein weiteres, 60 bis 80 Mann starkes Kommando, das für Fragen der Logistik auf strategischer Ebene zuständig ist, in der Wilhelmsburg aufstellen, sagte Knappe.

Der jährliche Empfang im Ulmer Kornhaus ist der gesellschaftliche Höhepunkt für das „Ulmer Kommando“. Geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft versammeln sich, um sich mit den Gedanken und Aufgaben des jeweiligen Befehlshabers vertraut zu machen. Am Donnerstag konnte General Knappe 550 Gäste begrüßen – und überraschte sie.

Fanden diese Veranstaltungen bisher vormittags statt, so hatte Jürgen Knappe in diesem Jahr auf den frühen Abend eingeladen: „Dann kommen Professoren, Persönlichkeiten aus der Wirtschaft oder Lehrer zu uns, die morgens keine Zeit haben“, begründete der Generalleutnant, „außerdem will ich keine politischen Fensterreden für die pensionierten Generäle in der ersten Reihe halten, sondern über die Bedeutung der Bundeswehr für Ulm sprechen.“

In den vergangenen Jahren habe sich das „Ulmer Kommando“ kontinuierlich positiv entwickelt, führte Knappe aus: „Ich wage die Behauptung, diese langjährige Erfahrung, Aufträge für NATO und EU auf operativer und strategischer Ebene ausführen zu können, ist unser Alleinstellungsmerkmal in der Bundeswehr.“

Dem in der Ulmer Wilhelmsburgkaserne stationierten Kommando gehören Stabsoffiziere aus 17 Ländern sowie 670 Soldaten an. Nach der Absolvierung aller Prüfungen für den sogenannten Nato-TÜV im vergangenen Mai befindet sich das Kommando noch bis zum Juli dieses Jahres in einer einjährigen Phase der ständigen Bereitschaft. In dieser Zeit kann das Kommando jederzeit kurzfristig mit der Führung von Nato-Militäreinsätzen in Krisenregionen beauftragt werden. Knappe: „Das bedeutet: Wir sind in einer Art Wartestellung und stehen der Nato als mögliches Hauptquartier zur Verfügung, die uns binnen Tagen abrufen könnte.“

Ebenfalls im Jahr 2018 hatte das Kommando mit Vorbereitungen für den nächsten Auftrag für die EU begonnen: „Wir sind ausgewählt für die EU Battle Group im zweiten Halbjahr 2020 das strategische Hauptquartier im Falle eines Einsatzes bereitzuhalten“, sagte Knappe.

Gleichzeitig steht der Aufbau des JSEC im Auftragsbuch: Er erfolgt im Zuge der Stärkung der Kommando- und Streitkräftestruktur der Nato. Die Allianz reagiert damit auf die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands, darunter die Unterstützung pro-russischer Separatisten in der Ukraine und die Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim. Knappe sagte: „Das JSEC ist in dieser neuen einhellig beschlossenen Nato-Struktur eines von vier großen Hauptquartieren auf der operativen Ebene. Die großen vier bekommen ihre Weisungen direkt vom Oberbefehlshaber Europa.“

Dieses neue Nato-Kommando sei ein deutliches Signal, „dass die Allianz willens und in der Lage ist, jedweder Bedrohung ihrer Grenzen oder ihrer Werte entschlossen entgegen zu treten“, sagte Knappe: „Das JSEC ist damit Deutschlands Beitrag zur Antwort der Nato auf die aktuellen sicherheitspolitischen Bedrohungen.“

Aufgaben des JSEC: „Wie im Rückraum beim Fußball“

Die offizielle Dienstaufnahme des JSEC ist für den 1. April geplant, am 1. Oktober sei die Grundbefähigung gesichert: „Zum 1. Oktober 2021 werden wir die volle Einsatzbereitschaft herstellen.“ In einem Krisen- oder Kriegsfall müsse das Kommando den Aufmarsch militärischer Kräfte in der sogenannten „Rear Area“ koordinieren und schützen. Knappe zog einen praktischen Vergleich: „Diese Rear Area könnte man sich als den ,Rückraum’ im Fußball vorstellen.“ Das JSEC habe auf der operativen Ebene die Gesamtverantwortung für die Bereitstellung eines sicheren Umfeldes im rückwärtigen Raum. Dazu werde bereits im Friedens- und Grundbetrieb ein Netzwerk aufgebaut.