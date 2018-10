Beim Abbiegen übersehen: Unfall fordert drei Verletzte

Bei einem Unfall am Mittwoch in Altheim (Alb) sind drei Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Gegen 10 Uhr war ein 35-Jähriger auf einem Feldweg unterwegs. Er wollte mit einem Peugeot die Söglinger Straße in Richtung Lerchenweg überqueren. Hierbei übersah er einen 57-jährigen Nissan-Fahrer. Der war mit einem 56-jährigen Beifahrer Richtung Söglingen unterwegs.

Durch den Zusammenstoß wurden alle drei Insassen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den 35-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Den Schaden schätzt die Polizei am Peugeot auf etwa 4500 Euro und am Nissan auf etwa 6000 Euro. Auch ein Baum wurde beschädigt. Gegen den war der Peugeot geprallt.