Beifahrerin nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ulm sind am Montagvormittag zwei PKW zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, werden jetzt Zeugen gesucht.

Gegen 10.30 Uhr stoppte ein Mercedes nach Angaben der Polizei an der roten Ampel. Er kam vom Kurt-Schuhmacher-Ring und wollte die Blaubeurer Straße in Richtung Söflingen überqueren. Links neben ihm hielt ein LKW. Als die Ampel auf grün schaltete, fuhr der LKW-Fahrer nicht. Er sah, dass in der Blaubeurer Straße ein VW in Richtung Blaubeuren fuhr, obwohl die Ampel für dessen Fahrerin rot zeigte.

Mercedes-Fahrer sah den Passat nicht

Der Mercedes-Fahrer konnte den Passat nicht sehen, er fuhr bei grün los. Auf der Kreuzung stießen die beiden PKW zusammen. Die 62-jährige Unfallverursacherin sowie ihre Beifahrerin überstanden den Unfall ohne Blessuren.

Der 65-jährige Fahrer des Daimler blieb ebenfalls unverletzt. Seine 66-jährige Beifahrerin trug schwere Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Autos nicht mehr fahrbereit

Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 12 000 Euro.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Dabei sucht sie nicht nur den LKW-Fahrer, der bei grün anhielt. Auch andere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Laupheim unter der Telefonnummer 07392/96300 zu melden.