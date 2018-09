Beifahrer schlägt Fahrer mit Faust ins Gesicht – Schaden hat ein Unbeteilgter

Weil ein Beifahrer einem Autofahrer mit der Faust ins Geschicht schlug, hat sich am Mittwoch in Ulm ein Unfall ereignet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist der Geschädigte allerdings ein Unbeteiligter. Der Schaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Ausgangslage soll nach Angaben der Polizei ein Streit zwischen zwei Bekannten sein, die gegen 13.30 Uhr im Auto auf dem Wiblinger Ring unterwegs waren. Als der 35-Jährige Beifahrer dem 24-jährigen Fahrer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug, war dieser derart abgelenkt, dass er auf das vorausfahrende Auto prallte.

Glücklicherweise blieben alle von größeren Verletzungen verschont. Um was es bei dem Streit ging, ist noch nicht näher bekannt. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Diese Straftat kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.