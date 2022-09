Bei französischer Komödie Tränen lachen

Die Komödie von Gilles Dyrek „Venedig im Schnee“ wird an mehreren Terminen in der Theaterei Herrlingen in Blaustein gezeigt. Zwei Paare im Wohnzimmer: Eins frisch verliebt, das andere frisch verkracht und jede Menge lustiger Missverständnisse… Eine fantastische französische Komödie, bei der wir viel über unsere eigenen Vorurteile lernen können und dabei Tränen vergießen vor Lachen, kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an.

Venedig im Schnee ist eine Mischung aus moderner Komödie und entlarvender Gesellschaftssatire: frech, witzig und intelligent – ein amüsanter Frontalangriff gegen verlogenes Gutmenschen-Gehabe! Auf satirische Art nimmt Venedig im Schnee das Thema Solidarität gegenüber armen Ländern aufs Korn. Unter der Regie von Edith Ehrhardt spielen Nadine Ehrenreich, Jürgen Lingmann, Ursula Berlinghof und Sebastian Schäfer. Das Stück dauert 80 Minuten ohne Pause. Termine sind am Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr, und Sonntag, 30. Oktober, 17 Uhr.