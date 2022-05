Bei der Ulmer IG Metall endet eine Ära

Die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Ulm wechselt im Herbst mit 61 Jahren in die Altersteilzeit-Freistellung, Petra Wassermann sagt: „Es war mir eine Ehre, die IG Metall in meiner Heimatstadt Ulm zehn Jahre lang zu führen. Die IG Metall Ulm ist gut aufgestellt, steht aber unter den aktuellen Rahmenbedingungen vor großen Herausforderungen.“

Wassermann begleitete Evobus und das Daimler Forschungszentrum

Wassermann begleitete in den vergangenen Jahren unter anderem die Auseinandersetzungen beim Daimler Forschungszentrum, bei Diehl Aviation und Evobus. Außerdem gestaltete sie die „positive Entwicklung in der IG Metall Ulm maßgeblich mit“, wie es in einer Mitteilung der Gewerkschaft heißt.

Die 117 anwesenden Delegierten aus den gewerkschaftlich organisierten Betrieben der Landkreise Biberach, Ulm und Alb-Donau-Kreis wählten in der Delegiertenversammlung das neue Führungsteam der IG Metall Ulm.

Gewählt wurde ein Dreier-Team: der Erste Bevollmächtigter Michael Braun (99,1 Prozent), zweiter Bevollmächtigter Christian Velsink (94,4 Prozent), Kassierer Christoph Dreher (92,7 Prozent).

Michael Braun (53 Jahre) arbeitet seit 1992 bei der IG Metall Ulm. Er übernahm seit 2002 bereits Führungsaufgaben und war zuletzt Zweiter Bevollmächtigter und Kassierer. Christian Velsink (41 Jahre) arbeitet seit 2005 bei der IG Metall und seit 2016 in Ulm als politischer Sekretär. Christoph Dreher (49 Jahre) arbeitet seit 2005 bei der IG Metall Ulm als politischer Sekretär.