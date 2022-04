Betroffene berichtet von ihrem mühsamen Weg aus dem Long-Covid-Tief

Sechs Wochen nach der Corona-Infektion im April 2021 ging es für Cordula Faul bergab. Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, ständige Müdigkeit und Atemnot plagten sie - und tun es teilweise noch heute. Nicht immer zeigten Menschen in ihrem Umfeld Verständis für diese ständige Erschöpfung, die Folgen belasten sie psychisch.

Seit September ist sie bei den Experten der Sport- und Rehabilitationsmedizin an der Uniklinik Ulm in Behandlung. Die Sportmedizin forscht schon länger an dem sogenannten Fatique-Syndrom, das Ähnlichkeit zu Long-Covid-Symptomen haben. Welcher Tipps die Experten für Betroffene haben und wie es Cordula Faul nach einigen Monaten Behandlung geht, erzählen wir im Video.

Lesetipp: