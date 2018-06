Beamte in Ulm haben die ganze Region im Blick

Während Ulms neuer Polizeipräsident Christian Nill seine Ernennungsurkunde bereits in den Händen hält, muss Biberachs ehemaliger Polizeichef Hubertus Högerle noch das juristische Verfahren abwarten, um es schwarz auf weiß zu haben, ob er künftig „stellvertretender Leiter des Ulmer Polizeipräsidiums“ sein wird. In seiner Funktion als Leiter des Führungs- und Einsatzstabs des Polizeipräsidiums ist Högerle im Amt. Aus seiner Sicht ist das insgesamt 50 Beamten starke Führungs- und Lagezentrum (FLZ) gut im Neuen Bau in Ulm gestartet.

Biberachs bisheriger Leiter der Polizeidirektion, der im Ulmer Polizeipräsidium (PP) als Vize-Präsident vorgesehen war, muss sich bezüglich seiner Beförderung auch in eine höhere Besoldungsstufe noch gedulden. Denn Högerle ist offiziell Gegenstand des Verfahrens, also Betroffener des Urteils der Verwaltungsrichter, die die Vergabe der Chefposten in den zwölf neuen Polizeipräsidien für unrechtsmäßig erklärt haben. Seine Tätigkeit als Chef des Führungs- und Einsatzstabs und damit auch des Führungs- und Lagezentrums dürfe er jedoch ungeachtet des ausstehenden neuen Bewerbungsverfahrens einiger Posten in der Polizei im Land ausüben, hieß es.

Das rund um die Uhr besetzte Führungs- und Lagezentrum (FLZ) nimmt jetzt alle Notrufe und Alarmmeldungen aus den vier Landkreisen Biberach, Alb-Donau, Heidenheim und Göppingen sowie aus dem Stadtkreis Ulm entgegen, das sind im Schnitt zwischen 300 und 400 Einsätze pro Tag.

Seit 14. Januar, 7 Uhr, laufen alle Notrufe im FLZ im Neuen Bau in Ulm zusammen – aus allen vier Landkreisen. „Wir haben zuvor als Test aus allen Gemeinden heraus die 110 gewählt, um zu sehen, ob der Notruf auch funktioniert“, erklärt Högerle. „Es ist kein einziger Notruf verloren gegangen“, betont auch Polizeipräsident Christian Nill. Fünf bis sieben Polizeibeamte arbeiten im FLZ in einer Schicht, fünf bis sieben gleichzeitig eingehende Notrufe können gleichzeitig bearbeitet werden. Die Diensthabenden im FLZ bedienen außerdem die Telefonzentrale und nehmen die Anfragen der Streifenwagen entgegen, um beispielsweise die Daten kontrollierter Personen im System zu überprüfen.

Sollte es zu einer Großeinsatzlage kommen, etwa wenn im Bereich des Ulmer Güterbahnhofs eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden würde, dann wird dieser Großeinsatz vom sogenannten Lageraum im FLZ koordiniert. Durch die neue Technik ist es im Neuen Bau nun möglich, alle Abteilungen in so einem Fall zusammenzuschalten, um alle benötigten Beamten gleichzeitig informieren zu können. Das ganze Haus ist für Großeinsatzlagen vernetzt. Dazu hat im Neuen Bau neue Technik mit modernsten Leitungen Einzug erhalten. Neu ist auch, dass alle Polizeibeamte außerhalb des Präsidiums am Ulmer Münsterplatz alles über Funk mitbekommen. Alle funken auf dem gleichen Kanal. Nill: „Jeder kriegt in der Region alles mit.“

Geleitet wird das FLZ im Neuen Bau in Ulm vom Biberacher Stephan Behnke. Seit dem neuen Jahr ist er wie Hubertus Högerle – quasi nach der Fusion der ehemaligen Polizeidirektionen Ulm und Biberach im Zuge der Polizeireform – in Ulm im Dienst. Manches sei noch neu, doch die grundsätzliche Arbeit im FLZ unterscheide sich nicht zur früheren Arbeit in Biberach. Nun seien die Rahmenbedingungen einfach größer, weil von Ulm aus die komplette Region mit den vier Landkreisen im Blick behalten werden muss und Einsätze der Polizei koordiniert werden müssen. Der neue Arbeitsplatz in Ulm sei gut zu erreichen, der -Wechsel zumutbar. „Ulm hat eine optimale Verkehrsanbindung. Viele von uns kommen aus Biberach mit Bahn nach Ulm zum Arbeiten“, sagt Högerle.

Mit der Bahn von Biberach

Doch bereits in zwei Jahren heißt es für die Beamten des FLZ erneut umziehen: Dann wird im Dachgeschoß auf noch größerer Fläche das endgültige Führungs- und Lagezentrum des neuen Präsidiums eingerichtet, weshalb man intern bisher nur vom „Interims-FLZ“ spricht. Dies wird dann das Herzstück des neuen Präsidiums mit seinen insgesamt 1700 Beamten sein, um höchstmöglichen Schutz und Sicherheit für die Bürger in der Region zu garantieren.

Präsident Nill beschreibt die Aufgabe der Polizei im PP Ulm, aber auch generell, mit dem Dienstleistungsgedanken: „Wir möchten eine Bürgerpolizei sein und wollen nicht als Staatsmacht rüber kommen.“