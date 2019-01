Bayernliga gerät aus dem Blickfeld

Der Fehlstart des VfE Ulm/Neu-Ulm in die Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga ist perfekt. Nach dem Heimspiel gegen Schweinfurt (4:6) verloren die Devils auch auswärts beim EC Pfaffenhofen mit 3:6 (0:2, 2:3, 1:1). Ohne die grippegeschwächten Martin Jainz und Melvin Kogler lagen die Gäste schon nach einer halben Stunde 0:4 in Rückstand. Petr Ceslik gelang in Überzahl der Anschlusstreffer für die Devils. Drei Minuten später kassierten sie jedoch den fünften Gegentreffer. Die Donaustädter hatten der harten Gangart der Ice Hogs aus Pfaffenhofen auch in der Folge nicht viel entgegenzusetzen. Der enttäuschte Vorstands-Vize Georg Meißner: „Wir haben das nicht richtig angenommen.“ Leidtragender des physischen Spiels war Ceslik, der nach einem Check gegen den Kopf blutete und mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in die Klinik gebracht wurde. Der Pfaffenhofer erhielt eine Spieldauerdisziplinarstrafe. Timo Schirrmacher sorgte mit seinem Doppelpack zum 3:5 (40., 44.) noch einmal für Hoffnung bei den Devils. Doch zwei Minuten später traf Pfaffenhofen zum 6:3-Endstand. Da nur drei von acht Mannschaften der Gruppe in der kommenden Saison in der Bayernliga spielen, geraten die Devils zunehmend unter Druck. Ihr Minimalziel lautet, als bester Landesligist die Aufstiegsrunde abzuschließen –aber auch das wird schwer. Dabei nicht mithelfen wird Martin Keller, der nach Burgau wechselt.