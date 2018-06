Baustart für die Sedelhöfe im August

In wenigen Tagen kann der Startschuss für den Bau des Einkaufsviertels Sedelhöfe in Ulm fallen. Im August soll mit dem Aushub der Baugrube begonnen werden. Noch im August werden die Bagger mit dem Aushub der Baugrube beginnen. 15 Monate werde es etwa dauern, bis das 18 Meter tiefe Loch fertig ist. Wenn alle Mieter Ende 2019 eingezogen sind, werden die Sedelhöfe an den neuen Eigentümer, die Aachener Grundvermögen, übergeben.

Am Mittwoch wurde der städtebauliche Vertrag im Ulmer Rathaus unterzeichnet. Damit ist der Weg frei für das Großprojekt. Mit der Beurkundung durch den Notar ging das Grundstück mit einer Fläche von 10000 Quadratmetern für 27,5 Millionen Euro an den Hamburger Immobilienentwickler DC Commercial und DC Values, wie das Unternehmen mitteilte.

Eigentlich wollte Lothar Schubert, der geschäftsführende Gesellschafter von Investor DC Developments/DC Values am Mittwoch 1000 Menschen in ein Ulmer Kino einladen, um auf einer großen Leinwand zu zeigen, was für ein lebenswertes neues Stück Stadt gegenüber dem Hauptbahnhof entsteht. Dies sei jedoch in der Kürze der Zeit nicht zu realisieren gewesen und so kam es im Rathaus vor der Unterzeichnung der Verträge nur zu einer Vorführung im kleinen Kreis.

Der Vermarktungsbeginn ist erst ab Ende 2018 vorgesehen. Doch weder in Sachen Wohnungen noch Ladenflächen macht sich Schubert Sorgen, dass es zu wenig Interessenten gibt. „Wir fragen uns nicht, ob wir vermieten, sondern nur, an wen“, sagt der Hamburger. Er ist überzeugt, dass das Projekt für einen signifikanten Anstieg der Einzelhandelsumsätze sorgen wird. Eine große Umverteilung werde für Ulm nicht erwartet, weil die Stadt enorm an Zugkraft durch neue Marken auf 18000 Quadratmetern zusätzlicher Einzelhandelsfläche gewinne. Der größte Mieter wird ein großer Supermarkt auf 3500 Quadratmetern Fläche sein, der ins Untergeschoss einzieht.

Hier stellt sich Schubert zudem einen zentralen Essensbereich vor, der dann fließend in die Unterführung zum Bahnhof übergehe. Mit dem vorhandenen niedrigen, dunklen Schlauch habe dies nichts zu tun. Mit einer Deckenhöhe von sechs Metern komme auch im „Keller“ des Baus kein Gefühl der Enge auf. Ein „lokales Gastronomiekonzept“ solle allerdings auch auf dem Albert-Einstein-Platz neben dem bereits gesetzten Fast-Food-Riesen Mc Donalds entstehen.

Mehr entdecken: Ulm bereitet sich auf neues Stadtquartier vor

Mehr entdecken: Ulm erhält neues Einkaufszentrum am Bahnhof

Der Busbahnhof in Ulm wird umgebaut. Denn damit die Stadt darunter eine Tiefgarage errichten kann, wird der ZOB verkleinert und zweigeteilt. Für Fahrgäste aber auch Autofahrer beginnt eine anstrengende Zeit.