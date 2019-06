Bauplatzvergabe läuft in Neu-Ulm jetzt digital

Die Stadt Neu-Ulm hat das Bewerbungsverfahren für städtische Bauplätze digitalisiert. Dadurch soll das Bewerbungsverfahren für städtische Bauplätze bürgerfreundlicher werden und der zunehmenden Digitalisierung Rechnung tragen.

Seit Mittwoch, 12. Juni, ist die softwaregestützte Bauplatzbewerbung nun freigeschaltet. Wer sich für einen Bauplatz in Neu-Ulm interessiert, kann sich unter www.baupilot.com registrieren und sich dort auf die Interessentenliste für Neu-Ulm setzen.

Für Bewerber, die bereits bei der Stadt vorgemerkt sind, gilt ein besonderes Verfahren: Sie werden in den kommenden Tagen angeschrieben und über die Umstellung informiert. Bis zum 31. August müssen sie sich dann online registrieren, wenn ihre Vormerkung bestehen bleiben soll. Meldet sich ein bereits vorgemerkter Bewerber nach dem Stichtag an, so wird er wie ein Neubewerber mit dem Datum der Online-Registrierung vorgemerkt.

Bei Problemen oder Fragen zur Online-Registrierung können sich die Bewerber an das Support-Team des Baupilots (Mail an support@baupilot.com oder Telefon 07356/870879-0) oder an die städtischen Liegenschaften (Mail an liegenschaften@neu-ulm.de oder Telefon 0731/7050-1301 oder -1310) wenden.