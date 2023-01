Baumhäuser von Klimaaktivisten im Uniwald werden geräumt

Zur aktuellen Stunde läuft am Rande der Universität Ulm ein größerer Einsatz der Polizei. Der Grund: Die Baumhäuser, die Klimaaktivisten im Uniwald errichtet hatten, sollen geräumt werden. Nach der Räumung soll dann die Rodung der Bäume dort beginnen, um an dieser Stelle ein neues Bettenhaus der Uniklinik zu errichten. Mit dem Bau hätte eigentlich schon Ende 2021 begonnen sollen, ein neues Datum wurde noch nicht festgelegt.

Seit Oktober hatten sich Klimaaktivisten in den Bäumen positioniert, darunter auch immer wieder einzelne Anwohner. Damit protestieren sie gegen die Planungen der Uniklinik. Laut Klimaaktivisten gebe es für das geplante Bettenhaus nämlich alternative Standorte.

Laut Polizei wurde das betreffende Gelände für die Räumung bereits umzäunt und Gespräch mit den Klimaaktivisten laufen.

"Wir werden hier nicht freiwillig gehen, sondern uns dieser Ungerechtigkeit in den Weg stellen. Die unsägliche Baupolitik des Uniklinikums und der Stadt muss endlich ein Ende haben, angefangen in diesem Waldstück", erklärt die Klimaaktivistin Charlie Kiehne. "Die sinnlose Zerstörung von Natur für Bauprojekte, wie sie hier in Ulm stattfindet, ist beispiellos im Vergleich zu anderen deutschen Städten. Hat Ulm noch immer nicht verstanden, dass eine Politik des Weiter-So endlich aufhören muss?", so die 20-Jährige.

Bereits im Februar 2021 prangerten die Klimaaktivisten die geplanten Rodungen der mehr als 150 Jahre alten Eichen auf etwa 300 Quadratmeter Fläche an. Als Protestmaßnahme bauten sie, dem Vorbild der Besetzung im Hambacher Wald entsprechend, provisorische Baumhäuser auf. Die Aktion führte dazu, dass die Bäume zunächst stehen blieben, bis die Rodungssaison Ende Februar endete. Außerdem war eine öffentliche Diskussion um das Thema in Ulm entbrannt, was für weitere Aufmerksamkeit sorgte.