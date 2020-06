Baukran in Schräglage

Zwischen Senden und Illerkirchberg ist ein Baukran in eine gefährliche Schieflage geraten. Spaziergänger bemerkten an Fronleichnam am Nachmittag den schräg stehenden Kran an der Iller, der umzukippen drohte. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert und kurze Zeit später sicherten zwei Dutzend Feuerwehrleute die gut frequentierten Spazierwege entlang der Iller ab, damit niemand in Gefahr kommt. Wegen Bauarbeiten an einem Illerwehr stehen zwei Baukräne auf bayerischer Seite des Grenzflusses; der gut 15 Meter hohe südliche Kran geriet an der Böschung in Schräglage, nachdem seine Abstützung unterspült worden war. In einem ersten Rettungsschritt wurden rund ein Dutzend Lastwagen-Ladungen Erdreich herangefahren, mit dem ein Gegengewicht auf die noch festen Kranstützen am Ufer geschaffen wurde. Östlich des Illerkanals wurde der Kranhaken herabgelassen und der gesamte Kran über den Ausleger mit einem Baum verspannt. Danach ließ sich auch auf der Wasserseite das Fundament stabilisieren. Die Polizei ermittelt nun, ob jemand schuldhaft gehandelt hat. Ob an dem schräg stehenden Baukran ein Sachschaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden.