Bauarbeiten für die Straßenbahn erfordern Sperrungen

Die Olga- und die Neutorstraße werden noch einmal zum Hotspot des Baugeschehens im Rahmen der Linie 2, was ab Ende August mit zahlreichen temporären Verkehrseinschränkungen verbunden sein wird. Doch das Aufstellen von Beleuchtungsmasten und der Einbau der finalen Asphaltschicht dort sindzugleich Signale, dass die Arbeiten allmählich ihrem Ende entgegen gehen.

Anlieferung und Aufstellen von Beleuchtungsmasten für den Herbert-von-Karajan-Platz

• Zeiten der Verkehrseinschränkungen: Nacht von Donnerstag auf Freitag, 30./31. August, 21 Uhr bis 4 Uhr; Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 4./5. September, 21 Uhr bis 4 Uhr sowie Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 5./6. September, 21 Uhr bis 4 Uhr.

• Art der Verkehrseinschränkungen: Neutorstraße ist auf der Westseite (Richtung Innenstadt) ab Zeitblomstraße komplett gesperrt, ebenso die Olgastraße (ab Neutorstraße) in Richtung Hauptbahnhof.

Der Hauptbahnhof kann in den betreffenden Zeiten nur von Süden über die Friedrich-Ebert-Straße erreicht werden; raus geht’s von dort aufgrund der Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße nur in Richtung Olgastraße.

Asphaltierungsarbeiten I

• Zeit der Verkehrseinschränkungen: Samstag, 1. September, 6 Uhr, bis Sonntag, 2. September abends.

• Art der Verkehrseinschränkungen: Olgastraße in Fahrrichtung Oststadt: Verkehr wird auf Höhe Postgebäude auf die Gegenfahrbahn geleitet. An der Theater-Kreuzung geht’s nur nach links in die Neutorstraße weiter. (Umleitung gen Oststadt über Karl- und Frauenstraße). Die Ampel an der Theater-Kreuzung ist ausgeschaltet.

Olgastraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof: ist ab der Neutorstraße komplett gesperrt. Der Hauptbahnhof kann in den betreffenden Zeiten nur von Süden über die Friedrich-Ebert-Straße erreicht werden; raus geht’s von dort aufgrund der Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße nur in Richtung Olgastraße.

Neutorstraße: ist auf der Westseite (in Richtung Innenstadt) ab der Zeitblomstraße komplett gesperrt. (Umleitung gen Oststadt über Karl- und Frauenstraße).

Wengengasse: keine Zu- und Ausfahrt möglich im betreffenden Zeitraum. (Umleitung über Hafenbad und Herrenkellergasse, Ausfahrt über Neuer Graben).

Asphaltierungsarbeiten II

• Zeit der Verkehrseinschränkungen: Donnerstag, 6. September, 6 Uhr, bis Sonntag, 9. September abends.

• Art der Verkehrseinschränkungen: Olgastraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof: ab Ensingerstraße komplett gesperrt; der Verkehr wird bereits ab der Frauenstraße umgeleitet. Zufahrt zu den betroffenen Gebäuden in der Olgastraße nur über die Bessererstraße möglich.

Der Hauptbahnhof kann in der betreffenden Zeit nur von Süden über die Friedrich-Ebert-Straße erreicht werden; raus geht’s von dort aufgrund der Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße nur in Richtung Olgastraße.

Neutorstraße: ist in dieser Zeit auf der Ostseite komplett gesperrt. Anlieger werden gebeten, ihre Gebäude über die Ensinger- und Bessererstraße anzufahren.

Zeitblomstraße West: ist erreichbar - aus Richtung Norden über die Neutorstraße und dann nach rechts in die Zeitblomstraße; raus geht’s von dort über das SWU-Gelände auf die Ludwig-Erhard-Brücke.

Eine großräumige Umleitung führt über die Karl-, Frauen- und Olgastraße.

Kienlesbergstraße (zwischen Beim Alten Fritz und Michelsberg) und Neutorbrücke sind in diesem Zeitraum ebenfalls voll gesperrt.