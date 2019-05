Basketballer Till Pape verlässt ratiopharm Ulm

Der Basketballer Till Pape wird den Bundesligisten ratiopharm Ulm nach dieser Saison verlassen und zum Zweitliga-Club Kirchheim Knights wechseln. Das teilten die Ulmer am Montag mit. Der 21 Jahre alte Center wird damit in den Samstag bei ALBA Berlin beginnenden Playoffs letztmals für Ulm zum Einsatz kommen. „Ich bin jung, ich will spielen und der tief besetzte Profi-Kader von ratiopharm Ulm lässt das nicht in dem Maße zu, wie ich es mir wünsche“, begründete Pape seinen Wechsel.

