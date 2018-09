Basketballer glauben an sich selbst und sprechen vom Meistertitel

Nach der vergangenen und reichlich verkorksten Bundesliga-Saison wird von den Basketballern von Ratiopharm Ulm in der neuen Spielzeit eine Menge erwartet. Dass sie übers Wasser gehen, das gehört eigentlich nicht dazu. Bei der festlichen Tipoff-Gala zur Saisoneröffnung vor 400 geladenen Gästen im Restaurant Lago mussten sie aber genau diese Herausforderung bestehen.

Einzeln und mit vorsichtigen, bisweilen unsicheren Schritten kamen die Profis und ihre Trainer über den wackeligen Steg auf dem Natursee vor der Terrasse ins Lokal, wo sie von Moderator Marc Herrmann zu ihren sportlichen Kernkompetenzen und ihren Erwartungen befragt wurden. Am weitesten lehnte sich dabei Ismet Akpinar aus dem Fenster. Einen Tag, nachdem die deutsche Mannschaft in Leipzig mit einem 112:98-Sieg nach Verlängerung gegen Israel die WM-Qualifikation perfekt gemacht hatte, sagte der möglicherweise noch euphorisierte Ulmer Nationalspieler: „So viele Spiele wie möglich gewinnen. Und wenn man jedes Spiel gewinnt, dann wird man bekanntlich Meister.“

Kein Mitleid mit Bamberg

Das erwarten aber wohl ernsthaft nicht einmal die größten Optimisten von den Ulmern. Auch in der neuen Saison dürfte kein Weg am Meister und Pokalsieger Bayern München vorbei führen, zumal der bisherige Erzrivale Bamberg finanziell abgespeckt hat. Das Mitleid des Ulmer Geschäftsführers Andreas Oettel mit der Basketball-Großmacht aus Oberfranken hält sich aber in Grenzen: „Wenn die Bamberger ihren Etat von 25 auf 15 Millionen Euro reduzieren, dann sind sie immer noch klar die Nummer zwei in der Liga. Wenn wir um zehn Millionen reduzieren, dann sind wir nicht mehr da.“

Die Ulmer ihrerseits haben in der vergangenen Saison erstmals in der Amtszeit von Thorsten Leibenath die Play-offs verpasst. In seiner Aufarbeitung sagte der Trainer: „Ich rechne es dem Management hoch an, dass es mir das verziehen hat. Das darf nicht noch einmal passieren.“ Diesmal also ist das Erreichen eines Platzes unter den Top-Acht der Hauptrunde Pflicht und Leibenath gibt sich durchaus optimistisch: „Die Hoffnung ist berechtigt, meine Erwartung ist das auch.“ Was dem Trainer bei seiner bisherigen Arbeit mit der Mannschaft Mut gemacht hat: „Diese Saison ist deutlich mehr Zug dahinter und deutlich mehr Begeisterung dabei.“

Am ersten Spieltag gegen die Bayern

Diese Begeisterung muss die Ulmer irgendwie auch über den ersten Spieltag tragen, an dem es am Freitag der kommenden Woche ausgerechnet gegen die Bayern geht. Leibenath blickt dieser Ansetzung mit gemischten Gefühlen entgegen. „Wenn wir mit 30 Punkten verlieren, dann ist das auch nur eine Niederlage und trotzdem wird der Abgesang beginnen“, sagte der Trainer: „Aber so ein Spiel kann auch eine Signalwirkung entwickeln, wenn wir uns gut verkaufen und vielleicht sogar gewinnen.“

Während die Tipoff-Gala vor einem Jahr im Neu-Ulmer Wiley-Club noch zu einer ziemlich penetranten Werbeveranstaltung für den Orange-Campus geraten war, spielte das Thema diesmal nicht die ganz dominierende Rolle. Das Nachwuchs-Leistungszentrum am Donauufer ist nach gewaltigen kommunalpolitischen Verwerfungen in den vergangenen Monaten schließlich inzwischen beschlossene Sache, in wenigen Wochen sollen die viel zitierten Bagger anrollen. Und in zwei Jahren – so hofft man bei Ratiopharm Ulm – wird die Tipoff-Gala dann auf dem Gelände des Orange-Campus über die Bühne gehen.

In genau zehn Tagen geht’s für die Basketballer von ratiopharm Ulm in der Bundesliga wieder los. Bei der Tipp-Off-Gala am Montagabend waren sich alle einig: Die kommende Saison soll und muss vor allem besser.