Barock-Konzert in der Martin-Luther-Kirche

Das Duo Michael Bischof, Trompete, und Albrecht Krokenberger, Orgel, lädt zu einem Konzert in die Martin-Luther-Kirche nach Ulm ein. Die beiden Musiker spielen am Samstag, 30. April, um 19 Uhr unter dem Motto „Barock und mehr ...“ Trompetenkonzerte der Barockmeister Baldassare, Marcello und Stölzel. Aber auch ruhige, meditative Werke von César Franck und Enrico Pasini werden zu hören sein, heißt es in der Ankündigung. Als Solostücke spielt Albrecht Krokenberger Werke von Johann Sebastian Bach und Leon Boellmann. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht.