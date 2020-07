Bantleon investiert weiter am Standort Ulm

Die Ulmer Firma Bantleon (Hauptsitz in der Blaubeurer Straße) investiert weiter in den Standort Ulm. Bantleon entwickelt und produziert Hochleistungsschmierstoffe, sowie Reinigungs- und Korrosionsflüssigkeiten. Nun wurde das Logistikzentrum erweitert und ein neues Rohstofflager gebaut. Dies soll die Kapazitäten am Standort Ulm-Nord erweitern.

Im Juni wurden die Arbeiten abgeschlossen. Nach der Inbetriebnahme des erweiterten Lagers (im Herbst) wurde nun das neue Rohstofflager seiner Bestimmung übergeben. Der zusätzliche Logistikbereich mit etwa 3300 Quadratmetern bietet Platz für rund 1200 Paletten. Zwölf neue Hochtanks ermöglichen die Lagerung von 400 000 Litern Grundölen und Fertigschmierstoffen.

Das neue Rohstofflager hat Platz für 400 Palettenstellplätze, sechs Lagertanks bieten Platz für 90 000 Liter Additive. Das Leitungs- und Versorgungskonzept für lose Schmierstoffe wurde durch die hauseigene Anlagentechnik konzipiert und umgesetzt. „Wir setzen hier gezielt auf digitale und automatisierte Prozesse. Das sind wesentliche Qualitätstreiber“, so Rainer Janz, Bereichsleiter Produkt- und Qualitätsmanagement.