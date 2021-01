Bank-Auszubildende sammeln 15 000 Euro

Seit 2014 werden täglich zahlreiche Menschen in einem kleinen Krankenhaus in einer der ärmsten Regionen Kenias behandelt – dem „Nice View Medical Centre“ in Msambweni. Dank eines von Auszubildenden der Volksbank Ulm-Biberach angestoßenen Crowdfunding-Projekts konnte dort nun mit einer Dachsanierung begonnen werden. Insgesamt 15000 Euro wurden dafür mithilfe der Volksbank und weiterer 235 regionaler Spender über die Crowdfunding-Plattform der Bank gesammelt. Das berichtet die Volksbank Ulm-Biberach.

Eine stabile medizinische Basisversorgung für die Bevölkerung in und um die Küstenstadt Msambweni – einer der ärmsten Regionen Kenias – ist das Ziel des dort 2014 eröffneten „Nice View Medical Centre“. Jedes Jahr werden vor Ort mehrere tausend Patienten behandelt, die ohne diese Klinik oft keine Chance auf Hilfe hätten. Gefördert wird dieses Projekt von dem Verein Projekt Schwarz-Weiß. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, bedürftigen Menschen in Kenia zu helfen. Für die weitere Zertifizierung und Zulassung des Krankenhauses seitens der kenianischen Behörden musste jedoch das Klinik-Dach dringend erneuert werden. Die Anschaffungskosten für die neue Holzverschalung und die neuen Profilbleche waren allerdings recht hoch und für den Verein allein nicht zu stemmen.

Die Auszubildenden der Volksbank Ulm-Biberach wurden auf das Projekt aufmerksam und beschlossen, im Rahmen ihrer jährlichen „Azubi-Aktion“ aktiv zu werden. „Einer allein kann kein Dach tragen“ – dieses afrikanische Zitat nahm sich das Azubiteam um Laura Valencic und Jan Jaudas zu Herzen. Das Team organisierte im Oktober vergangenen Jahres eine Tombola vor der Geschäftsstelle in der Hirschstraße in Ulm, um Gelder für die Dacherneuerung zu sammeln. Die Sachpreise wurden von den Auszubildenden innerhalb der Bank organisiert. Durch den Verkauf der Lose kamen 866 Euro zusammen. Die Nachwuchs-Banker riefen auch über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank „Viele-schaffen-mehr” die Bevölkerung zur Unterstützung auf. Ziel war es, gemeinsam mit dem Erlös aus der Tombola-Aktion insgesamt 10000 Euro für die Dacherneuerung zu sammeln.

Umso größer war die Freude am Projektende, als diese Summe sogar noch überschritten wurde. Mithilfe von 120 Fans, 235 Unterstützern und der Bank, die für jeden Spender, der das Projekt mit mindestens fünf Euro unterstützt hatte, einen Zuschuss von je zehn Euro in den Spendentopf fließen ließ, kamen insgesamt 15000 Euro zusammen.

„Wir sind begeistert von der Hilfsbereitschaft der Menschen hier vor Ort, die in dieser schwierigen Zeit während der Corona-Pandemie den Blick über die Landesgrenzen gewagt haben und mit uns gemeinsam das Projekt Schwarz-Weiß e. V. in seinem Engagement für das ‚Nice View Medical Centre‘ unterstützt haben“, wird Laura Valencic in der Mitteilung der Bank zitiert. Jan Jaudas ergänzt: „Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir Menschen aufeinander Rücksicht nehmen und Schwächeren helfen - und das nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit."

Beeindruckt war auch Marcel Dürr, Vorstandsmitglied und Kassenwart des Projektes Schwarz-Weiß: „Es ist mehr Geld zusammengekommen, als wir zu hoffen gewagt hatten. Wir sagen herzlich Danke an alle Fans, an die Unterstützer des Projekts und ganz besonders an die Auszubildenden der Volksbank Ulm-Biberach.“ Wie der Verein jetzt mitteilte, sind die Arbeiten rund um die Erneuerung des Dachs des „Nice View Medical Centre“ bereits im vollen Gange.