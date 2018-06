Bandidos-Mitglied wegen Beihilfe zu versuchtem Mord verurteilt

Die Table-Dance-Damen flüchteten kreischend, die Kunden verdrückten sich und auch der Discjockey verließ fluchtartig den Vergnügungsraum, ohne die Musik abzustellen. In der Nacht zum 10. Mai 2011 schlugen mehrere Mitglieder verfeindeter Rockerbanden in der Blaubeurer Straße aufeinander ein, dass Blut in Strömen floss und Verletzungen später im Krankenhaus behandelt werden mussten. Dieser Vorfall war Ausgangspunkt eines Rachefeldzugs, der zum Ziel gehabt haben soll, den Präsidenten der Bande „Rock Maschine“ zu töten. Am Freitag wurde ein Bandidos-Mitglied wegen Beihilfe zum versuchten Mord zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten vom Ulmer Schwurgericht verurteilt.

Der 34jährige Bosnier hatte seinen Bandenboss im Range eines National Sergeant der Bandidos in der gleichen Nacht nach der Schlägerei nach Wiblingen gefahren, wo der Kleinunternehmer aus dem Alb-Donau-Kreis nach Auffassung des Gerichts mit einer unbekannten dritten Person mit zwei Schusswaffen gezielt und mit Tötungsabsicht auf das Haus geschossen habe. Die Patronen durchdrangen das erleuchtete Küchenfenster und blieben am anderen Ende der Wohnung in einer Wand stecken. Dem die Kugeln galten, war nicht im Haus, jedoch seine Freundin, die im Verlauf des Prozesses erstmals Aussagen machte, die den Angeklagten und seinen Chef schwer belasteten. Auf den wartet in diesem Jahr ein Prozess wegen versuchten Mordes vor der gleichen Kammer.

In seiner Urteilsbegründung ging Vorsitzender Richter Gerd Gugenhan nochmals auf den Bandenkrieg zwischen Bandidos und Rockmaschine in Ulm und Neu-Ulm ein, der vor und nach dieser Tat eskalierte. Gugenhan: „Man schenkte sich gegenseitig nichts“. So gingen Stammlokale beider Rockerclubs nacheinander in Flammen auf, es entstand hoher Sachschaden, es gab Tötungsdrohungen und Rollkommandos.

Vor diesem Hintergrund muss man diese Tat mit Mordabsicht sehen, die nach sechs zähen und aufwändigen Verhandlungstagen jetzt zu Ende ging. 41 Zeugen marschierten auf. Ihr Aussageverhalten in einer Mischung von Schweigen und Lügen kam zum Teil, so der Richter, einer Missachtung der Gerichtsbarkeit gleich. „Wir waren gezwungen, ein großes Puzzle zusammenzusetzen“, erklärte der Richter den Aufwand der Beweisaufnahme.

Dabei hatte der Zufall die Schlägerei in der Table-Dance-Bar ausgelöst. Dänische Bandidos hatten auf einer Tour durch Europa in Ulm einen Zwischenstopp gemacht, um mit den hiesigen Kumpels zu feiern. Auf dem Firmengelände des National-Sergeants in einer Kreisgemeinde fand eine Riesenparty statt. Gegen Mitternacht kam der jetzt angeklagte Bosnier auf die Idee, mit ein paar dänischen Kumpels die Table-Dance-Bar zu besuchen.

Auf diese Idee waren unglücklicherweise auch ein paar Männer der Rockmaschine-Bande gekommen. Kaum waren sie in dem Striplokal, flogen die Fäuste. Die heftige Auseinandersetzung dauerte nur wenige Minuten, danach suchten die Schläger das Weite und der Bosnier alarmierte seinen Chef: „Der Baum brennt“. Der soll Rache geschworen haben und so kam es zur Schießerei, die von nicht beteiligten Bandidos-Mitgliedern intern danach als höchst fragwürdig verurteilt wurde: Nach ihren eigenen Statuten schieße man nicht auf Unbeteiligte.

Die Anklage der Staatsanwalt fußte auch auf der Aussage eines ehemaligen höherrangigen Bandidos-Mitglieds , der noch bis 2017 wegen eines Rauschgiftdelikts eine Freiheitsstrafe absitzen muss. Der Verteidiger des Angeklagten, der mangels Beweisen Freispruch für seinen Mandanten gefordert hatte, empörte sich in seinem Plädoyer über einen Deal zwischen der Staatsanwaltschaft und ihrem Kronzeugen: Wenn er aussage und den Angeklagten belaste, könne er mit einem offenen Vollzug nach dem Urteil rechnen, war das Angebot, das der Häftling dankend annahm.

Nach dessen Aussagen vor Gericht sah es der Oberstaatsanwalt auch als erwiesen an, dass der Angeklagte selbst mit der Waffe auf das Wiblinger Haus geschossen habe. Dafür haben sich aber für das Gericht keinerlei handfeste Erkenntnisse in der Beweisaufnahme ergeben. Dem verurteilten Bosnier werden die U-Haft und eine leidvolle Auslieferungshaft in Ungarn angerechnet. Er hatte sich gleich nach der Tat aus dem Staub gemacht und war erst Mitte 2013 in Ungarn festgenommen worden. (bh)