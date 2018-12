Die Band Cara zählt international zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vertretern des 'New Irish Folk', und verweben moderne Einflüsse und eigenes Songwriting mit den traditionellen Wurzeln ihrer Musik. Das Konzert findet am 29. JUli, 17 Uhr, in Buxes Stadel statt. Veranstalter ist der Verein „Kultur im Dorf".

Cara bekamen 2010 den "Best New Irish Artist" und 2011 den "Top Group" Award bei den Irish Music Awards verliehen. 2018 feiert die Band ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum mit einer großen Tournee in Deutschland, England und Australien. Das Programm enthält Stücke aus allen Schaffensphasen, sowie brandneue Songs! Cara steht für die gelungene Verbindung von Gesang gleich zweier herausragender Sängerinnen mit den rasanten irischen Instrumentalstücken auf allerhöchstem Niveau. Darüber hinaus haben sie durch ihre Eigenkompositionen und Arrangements einen eigenen Stil geschaffen. Virtuose Soli auf dem irischen Dudelsack, rasante Geigenpassagen, ergreifende traditionelle Balladen, meisterhaftes Spiel auf Gitarre und Bodhrán - die Liste könnte noch lange weitergehen. Abgerundet durch die charismatische Bühnenausstrahlung und die charmant-humorvolle Präsentation garantiert ein Abend mit Cara höchsten musikalischen Genuss und beste Unterhaltung. Das Konzert findet am 29. Juli in Buxes Stadel statt. Je nach Wetterlage als Open Air oder im Stadel. Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr, Einlass ab 15 Uhr. Der frühe Beginn soll es ermöglichen, dass die Besucher auch an einem Sonntag dieses Konzert besuchen können. Durch den frühen Einlass ab 15 Uhr können sich die Besucher genüsslich auf das Konzert einstimmen, zusammensitzen bei Kaffee und Kuchen, bei Guinness und herzhaften Speisen. Der Eintritt beträgt 14.00€. Um auch Familien mit Kindern einen gemeinsamen Sonntag zu ermöglichen, haben Kinder bis 13 Jahren freien Eintritt. Zudem hat der Nachwuchs genügend Platz, um spielen zu können. Veranstalter ist der Verein „Kultur im Dorf e. V.“.