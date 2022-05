Baltringer Showtanzgruppen siegen beim Ulmer Dance Cup 2022

290 Tänzerinnen und ein Tänzer aus 26 Tanzgruppen nahmen beim offenen Gaufinale/Dance Cup des Turngau Ulm teil. Nach der zweijährigen bedingten Pause sahen rund 500 Gäste auf der vollbesetzen Tribüne die 26 Tanzdarbietungen in neun verschiedenen Kategorien. Es war der erste Wettkampf wieder im Turngau Ulm. Ausrichter war die Turnabteilung der Sportfreunde Dornstadt, die zusammen mit dem Turngau Ulm in die Sporthalle am Bürgerzentrum in Dornstadt eingeladen hatten.

Alle zeigten an diesem Nachmittag einem begeisterten Publikum, was sie in Sachen Showtanz und Akrobatik zu bieten haben. Mitreißende Ideen wurden umgesetzt und aktuelle Hits tänzerisch und farbenfroh illustriert. Mit viel Witz und Kreativität vereinten sich verschiedene Musikstiele wie Klassik, Pop und Rock und mischten Jazztanz, Moderne Dance und Hip-Hop zu einer jeweils eigenen Choreographie mit eigener Note.

Gleich vier Showtanzgruppen des SV Baltringen nahmen am Dance Cup teil und räumten Podestplätze und Bestnoten ab. Sie erreichten zweimal Platz eins und einmal Platz vier.

Die Kindershowtanzgruppe FlashLights (9-13 Jahre) war zum ersten.Mal bei einem Wettbewerb dabei und tanzte in der Kategorie „Dance Experience – Jugend“ mit ihrem Tanz „Frisör“ gegen drei weitere Gruppen. Die neun Mädels haben trotz ihrer großen Aufregung fehlerfrei getanzt und die Note Gut erhalten. Trainiert werden die Mädels von Leni Blersch, Lea Jehle, Emma Gantner, Vanessa Hummel und Milena Autrum.

Für die Jugendshowtanzgruppe Top Ten (13-17 Jahre) war es dagegen die zweite Teilnahme am Ulmer Dance Cup. Die 15 jungen Mädels starteten ebenfalls in der Kategorie „Dance-Experience - Jugend“. Mit ihrem Tanz „Back to the 50ies!“ überzeugten sie die Jury auf ganzer Linie und wurden zurecht mit Platz ein belohnt. Trainiert werden die Mädels von Lisa Ruf, Sina Ruf, Natalie Gründler und Leonie Neuer.

Die Showtanzgruppen Choosers und LaVie unter der Leitung von Philipp Vorhauer tanzten in der Kategorie „Dance-Experience – Erwachsene“ gegen secvhs weitere Tanzgruppen. Für die Showtanzgruppe Choosers lag die Messlatte nach dem Sieg des Dance Cups 2018 und 2019 ganz weit oben, denn das Ziel war wieder auf die eins zu tanzen und das „Triple“ nach Baltringen zu holen. Mit ihrem Tanz zum Thema „Schneewittchen und die 15 Zwerge“ schafften sie das Unmögliche und holten erneut den ersten Platz nach Baltringen. Sie erreichten 99 von 100 möglichen Punkte und versetzten die Jury mit der unterhaltsamen Geschichte um Schneewittchen, dem Prinzen und die Zwerge ins absolute Staunen.

Mit sagenhaften 96 Punkten holte sich die Showtanzgruppe LaVie ebenfalls die Bestnote hervorragend und den vierten Platz. Die Punktevergabe bei der Siegerehrung in der Kategorie Erwachsene war teilweise nur mit 0,5 Punkten unterschied zu Platz zwei und drei Mit ihrem Ausdrucksstarken Tanz „Black Spiders“, entführte LaVie die Zuschauer und die Jury in die Welt der Spinnen. Die Begeisterung war riesengroß.

Die drei älteren Tanzgruppen Choosers, LaVie & Top Ten erreichten mit sehr hoher Punktzahl alle die Bestnote hervorragend! Der sehr intensive Trainingsaufwand mit Änderungen in der Choreografie und Akrobatik oder Aufstellungswechsel in den letzten Wochen, hat sich für alle Gruppen absolut bezahlt gemacht.

Das ist bis jetzt der größte Erfolg für den Showtanz im SV Baltringen, heißt es in einer Medienmitteilung.