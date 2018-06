Bald gibt es kostenloses Internet für die Doppelstadt

Die Ulmer Firma „Level 421“, der Betreiber von Ulm-Connect startet zum Schwörmontag mit dem ersten grenzüberschreitenden Funk Datenverkehr, der von der Neu-Ulmer Insel das Ulmer Donauufer erschließt und so Nutzern während des Nabada kostenfreien Internetzugriff ermöglicht. Bereits seit dem vergangenen Jahr stellt die Firma auf dem Ulmer Münsterplatz drahtloses Internet in begrenztem Umfang kostenlos zur Verfügung. In Neu-Ulm nimmt Level 421 nach eigenen Angaben auf dem Gebäude der Sparkasse einen „Hochleistungs Hot Spot“ in Betrieb, welcher diesen „grenzberschreitenden Datenverkehr“ ermöglicht. Dieser sei auch in der Lage die große zu erwartende Nutzerzahl bei Großereignissen, wie dem Nabada, kostenlos mit ausreichend Leistung zu versorgen.

Sukzessive plant Level 421, das Funknetz insbesondere in den Neu-Ulmer Industriegebieten weiter auszubauen, die teilweise nur Internetverbindungen von wenigen Megabit erhalten können. Das Hochgeschwindigkeitsnetz der Ulmer Experten kann Bandbreiten bis zu zwei Gigabit bereitstellen. „Schnelles Internet ist heute ein wichtigerer Standortfaktor für die Wirtschaft“, sagt Markus Haut, Geschäftsführer von Level 421. Viele Industriegebiete in Neu-Ulm wie Schwaighofen oder Max-Eyth-Strasse seien nur unzureichend an das Internet angebunden. Haut möchte eine Funk-Infrastruktur aufbauen, die für die Versorgung der Industrie notwendig ist. In nicht genanntenm Umfang wird Level 421 in dem Vorhaben von der Sparkasse Neu-Ulm unterstützt.

Armin Brugger, der Vorstandsvorsitzende, betont, dass eine gute Internetverbindung heutzutage zu den Grundbedürfnissen der Bevölkerung gehöre. „Insbesondere für Mittelstandskunden ist das ein entscheidender Standortfaktor.“ Und nicht zuletzt sollen die Bewohner des im Bau befindlichen Brückenhauses von dem Service profitieren. Die Firma Level 421 ist seit 13 Jahren in Ulm ansässig und unterhält mit ihrem Kerngeschäft Satelliten Teleport Internet Verbindungen nach Afrika, den Nahen Osten und nach Mittelasien.