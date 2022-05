Bahnstrecke nach Zugunglück wohl ab Samstag wieder frei

Umfangreiche Bauarbeiten musste die Bahn nach dem schweren Unfall am Bahnübergang bei Blaustein-Arnegg in die Wege leiten. Doch die Bahnstrecke soll schon bald wieder befahrbar sein. Seit Dienstagmorgen musste Schienenersatzverkehr eingesetzt werden.

Ein gutes Dutzend Betonschwellen wurde durch den entgleisten Zug zerstört, auch wurde Gleisschotter durch Öl verunreinigt, alles wurde bereits wieder in Ordnung gebracht. Am Freitagabend soll eine Stopfmaschine in Blaustein eingesetzt werden, die den Bereich unter den Schienen so verdichtet, dass die Gleise wieder sicher liegen. Ab Samstag soll der Zugverkehr wieder normal stattfinden.

Da auch der Bereich des Bahnüberganges Gerhauser Straße betroffen ist, mussten die Überfahrelemente ausgebaut werden, Fahrzeuge müssen vorübergehend den Umweg über Klingenstein fahren. Nach dem Wiedereinbau der Überfahrelemente wird die Straße wieder freigegeben, dann werden Posten den Bahnübergang sperren, wenn sich ein Zug nähert. In der kommenden Woche soll die zerstörte Schrankenanlage ersetzt werden. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang laufen währenddessen weiter.

14 Menschen verletzt worden

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus, der auf dem Bahnübergang stand, und einem Regionalexpress waren am Dienstagvormittag 14 Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Durch den Zusammenstoß fing der Bus Feuer und brannte aus. Der zweiteilige Triebzug entgleiste mit dem ersten Drehgestell und blieb nach knapp 200 Metern im Schotter stecken. An Schienen und Fahrzeugen war ein Schaden von insgesamt rund 1,4 Millionen Euro entstanden.

Bei der Entgleisung wurden Schienen verbogen, rund 35 Meter wurden in den letzten Tagen ausgetauscht.