Rund 10 000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstag in Ulm.

Gegen 10 Uhr verließ ein Baggerfahrer einen Hof im Egginger Weg in Ulm. Er fuhr geradeaus in die Königsstraße. Dort war eine Straßenbahn unterwegs. Der Baggerfahrer sah sie nicht. Die Fahrzeuge stießen zusammen. An dem Schienenfahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der Schaden an dem Bagger blieb gering.