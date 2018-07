Bagger überschlägt sich, Fahrer in Hohlraum geschleudert

Etwa 50.000 Euro Schaden entstanden am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr an einem Bagger, als er sich überschlug und in eine Baugrube stürzte. Der 67 Jahre alte Fahrer wurde dabei aus der Kabine geschleudert.

Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er landete in einen Hohlraum unter dem 16 Tonnen schweren Arbeitsgerät. Er erlitt nur leichte Verletzungen und konnte sich ohne fremde Hilfe aus dem Gefahrenbereich retten. Der 67-Jährige kam vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der Ulmer Polizei hatte der Rand der Baugrube nachgegeben, so dass der Bagger in Schieflage geriet und sich überschlug. Ein Kran richtete den Bagger wieder auf.

