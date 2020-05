Badeinseln in zwei Seen gesperrt

Die Stadt Neu-Ulm sperrt die Badeinseln in den Seen in Pfuhl (im Bild) und Ludwigsfeld. Grund für die Sperrung sind die Corona-Abstandsregeln. Auf den Inseln kann nicht gewährleistet werden, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Badegästen eingehalten wird. Daher ist eine Sperrung bedauerlicherweise unvermeidlich“, sagt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger.

Entsprechende Hinweise werden im Eingangsbereich der Naherholungsgebiete und an den Badeinseln selbst angebracht. Die Stadt empfiehlt, dass sich Schwimmer ihre Schwimmstrecken entsprechend der persönlichen Fähigkeiten einteilen, da die Inseln nicht mehr für Pausen zur Verfügung stehen. Das Schwimmen sowie der Aufenthalt auf den Liegewiesen sind weiter möglich. Die Grillzone am Badesee in Ludwigsfeld bleibt gesperrt.