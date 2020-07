Bad Blau öffnet nach den Sommerferien

Das Blausteiner Freizeitbad Bad Blau wird am 14. September wieder in den Normalbetrieb gehen, unter Berücksichtigung der dann aktuellen Corona-Auflagen. Zunächst ist vorgesehen, das Bad täglich von 10 bis 20 Uhr zu öffnen. Das betrifft auch die große Saunalandschaft, die außerdem mit neuem Angebot startet, wie das Bad am Dienstag mitteilte.

Die außerplanmäßige Schließzeit seit 14. März wurde genutzt, um vorgesehene Investitionen fertig zu stellen. Dazu gehörte der Einbau einer neuen Anlage zur Beckenwasserdesinfektion ebenso wie die Modernisierung der Kassenanlage. Wie nach jeder Schließzeit „üblich“, könne das Bad auch in diesem Jahr mit einer Neuerung aufwarten. Im Lapland-Bereich gibt es nun auch ein Ruhehaus, das der städtische Bauhof in Alleinregie „in Rekordzeit“ aufgebaut hat. Mit diesem Ruhehaus soll nun ein komplett neues Angebot Einzug halten. Erstmals soll im Bad Blau mit Bekleidung sauniert werden können, und das täglich von 10 bis 13.30 Uhr.

Damit folge man nicht nur einem Trend in Deutschland, vielmehr sei es in anderen Ländern üblich, mit Kleidern in die Sauna zu gehen. Durch einen neuen Zugang von der Schwimmhalle aus ist der von der Saunalandschaft abgetrennte Lapland-Bereich zu erreichen. Die mit Holz befeuerte Sauna, das Ruhehaus und das Grillhaus gehören zum Kern dieses Bereiches, der um eine große Gartenfläche erweitert worden ist. Mitten in der Natur lasse es sich dann „besonders gut entspannen“.

Auch für die Badegäste wurde etwas getan. So steht künftig ein eigener Liegebereich zur Verfügung, in dem man sich nach dem Badevergnügen erholen kann. Dazu wird ein Teil der bisherigen Gastronomie abgetrennt.

Die Gastronomie wird zunächst geschlossen bleiben, die Gäste werden aber die Möglichkeit haben, warme und kalte Getränke zu bekommen.