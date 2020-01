Babys Morphin verabreicht: Verdächtige Krankenschwester bestreitet Tatvorwurf

120 Autoreifen in Lauterach, 200 in Geislingen und erst kürzlich wieder 100 Reifen in Gerstetten. Dazu kommen noch Säcke gefüllt mit Windeln in Nellingen und Altöl-Kanister in Langenau.

Mehrere illegale Müllablagerungen haben in der Region kürzlich für Empörung gesorgt. Forstrevierleiter Tobias Schwarz, zuständig für das Waldgebiet, wo kürzlich die Reifen bei Lauterach gefunden wurden, stößt dabei vor allem auf: „Die Kosten dafür trägt am Ende die Allgemeinheit.