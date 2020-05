Baby nicht gesichert – Ulmer Polizei zieht Mutter bei Kontrollen aus dem Verkehr

Zahlreiche Verkehrsverstöße hat die Ulmer Polizei am Wochenende bei Kontrollen in der Region aufgedeckt. Ein Überblick der Vergehen:

Kreis Biberach: Am Sonntag kontrollierten Polizisten in Mietingen den Verkehr. Gegen 19.15 Uhr stoppten die Beamten einen Opel. Der 49-jährige Fahrer roch nach Alkohol. Nach einem Alkomattest war die Fahrt für ihn zu Ende. Weiterfahren durfte er nicht mehr. Für den Rest der Fahrt setzte sich dann der 20-Jährige Beifahrer ans Steuer.

In Riedlingen endete am Sonntagnachmittag die Fahrt eines 25-Jährigen. Er musste nach einem Drogentest in der Berliner Straße seinen Kleinkraftroller stehen lassen.

In Ochsenhausen kam am Sonntag kurz vor 20 Uhr ein 20-Jähriger Opel-Fahrer in der Ulmer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er noch eine Hauswand. Der Schaden blieb gering. Ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der junge Mann erst wenige Tage zuvor seinen Führerschein abgeben musste.

Alb-Donau-Kreis/Ulm: Neun Autofahrer, die ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten, sind das Ergebnis von zwei Kontrollen am Freitag und Samstagabend in der Ulmer Straße in Blaustein. Eine 32-Jährige hatte darüber hinaus noch ihr fünf Monate altes Baby dabei. Das befand sich zwar in einem vorgeschriebenen Babysafe. Aber weder das Kind noch der Sitz waren gesichert.

Kreis Göppingen: Einen berauschten Autofahrer stoppten Beamte am Samstag gegen 14.30 Uhr in der Mörikestraße in Göppingen. Bei dem 21-Jährigen hatten die Polizisten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte das. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Fahrt war für ihn zu Ende und er sieht nun einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr entgegen.

Eilig hatten es am Sonntag mehrere Autofahrer auf der B297 bei Schlierbach. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle zwischen 22 Uhr bis kurz nach Mitternacht stellte die Polizei sieben Autofahrer fest, die zu schnell fuhren. Bei erlaubten 70 km/h waren die Autofahrer zwischen 27 und 40 km/h zu schnell.

Kreis Heidenheim: Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag kurz vor 1 Uhr einen VW auf der B19 bei Heidenheim. Der fiel wohl wegen unsicherer Fahrweise auf. Eine Polizeistreife sah das Auto dann im Bereich der Ulmer Straße und stoppte es.

Bei der Kontrolle roch der 43-jährige Fahrer deutlich nach Alkohol. Nach einem Alkomattest stand fest, dass er zu viel getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.