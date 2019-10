B30 nach Unfall mit zwei Fahrzeugen gesperrt

Wegen eines Unfalls, der sich am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr auf der B30 auf Höhe des Ulmer Industriegebiets Donautal ereignet hat, ist die Straße derzeit in Fahrtrichtung Biberach gesperrt.

Zwei Autos sollen laut Polizei in den Unfall verwickelt gewesen sein, zwei Personen stehen unter Schock.

Wann die Straße in Richtung Biberach/Laupheim wieder freigegeben wird, ist unklar. Laut Polizei seien relativ viele Trümmer in großem Radius auf der B30 verteilt. Der Verkehr in Richtung Ulm läuft.

