B28 wegen Bauarbeiten gesperrt: Hier droht Dauerstau

Von Freitagmorgen bis Montagnacht wird in Blaustein der Bahnübergang Klingenstein an der B28 voll gesperrt. Bauarbeiten an den Bahngleisen machen diese Sperrung notwendig, die den Verkehr auf der Bundesstraße und im ganzen Blausteiner Tal massiv stören wird.

Am Freitagmorgen ab 7 Uhr dürfen die Bauarbeiter den Bahnübergang sperren, um den Schotter rings um die Gleise neu stopfen zu können, denn die Federung der Schienen im Gleisbett muss alle paar Jahre neu befestigt werden. Außerdem sind die Gummiplatten auf dem Bahnübergang verschlissen, die es dem Verkehr auf der Bundesstraße leicht machen, über die Gleise zu kommen.

Nach dem Austausch der Platten wird auch der Bereich rings um den Bahnübergang neu asphaltiert. Am Montagabend soll dann der Fahrbahnbelag so weit ausgekühlt und verfestigt sein, dass die Straße wieder freigegeben werden kann.

Wer nicht unbedingt nach Blaustein muss, sollte sich von Freitag bis Montag eigene weiträumige Umfahrungen suchen, denn die ausgeschilderten Umleitungen werden den Verkehr nicht immer verkraften.

Vorsicht vor Blitzer

Für Autos von Ulm kommend geht die ausgeschilderte Umleitung über Arnegg. In der Ottostraße in Klingenstein und in Arnegg wird dazu die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Da der Alb-Donau-Kreis einen Blitzeranhänger besitzt, muss rund um die Uhr mit Geschwindigkeitskontrollen gerechnet werden, zusätzlich steht in der Klingensteiner Straße ein stationärer Blitzer.

Die Umfahrung nördlich der Blau über die Martinstraße zur Walter-Otto-Straße ist akut staugefährdet, denn in der Mähringer Straße gibt es eine Baustelle, an der der Verkehr mit einer Baustellenampel wechselseitig an der Engstelle vorbeigeführt wird.

Der LKW-Verkehr muss weiträumig um Blaustein herumgeführt werden. Bereits vor Blaustein weisen die Umleitungsschilder den Weg über den Berliner Ring zur Sporthalle Ulmer Norden und dann über Mähringen nach Herrlingen. Auf dieser Strecke muss mehrfach nach links abgebogen werden, daher wird der Verkehrsfluss auch hier stark ausgebremst. Für Laster ist der Weg durch die Mähringer Straße genauso gesperrt wie durch Arnegg, denn auf beiden Straßen wird es bei Gegenverkehr zu eng.