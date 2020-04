B10 wegen Bauarbeiten voll gesperrt – Wertstoffhof in Neu-Ulm geschlossen

Der Neu-Ulmer Wertstoffhof bleibt am kommenden Samstag, 25. April, geschlossen. Grund für die Schließung ist eine Vollsperrung der B10 im Bereich zwischen der Abzweigung zur Breitenhofstraße und der Anschlussstelle Burlafingen.

Während der Vollsperrung wird nach Angaben der Neu-Ulmer Stadtverwaltung der Verkehr über die Breitenhofstraße, Finningen und Steinheim umgeleitet. Die Straße ist auch die Zufahrtstraße zum Gelände des städtischen Wertstoffhofs.

Auf der Strecke ist aufgrund der Vollsperrung mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Zusätzliche An- und Abfahrten zum Wertstoffhof hätten eine Überlastung der Bundesstraße und auch der Umleitungsstrecke zur Folge, so die Stadtverwaltung.

An den vergangenen Samstagen seien demnach pro Tag teilweise bis zu 850 Anlieferungsfahrten zum Recyclinghof gezählt worden. Der hohe Andrang habe Verkehrsbehinderungen auf der Breitenhofstraße und Rückstauungen bis auf die B10 verursacht.

Um ein Verkehrschaos während der Vollsperrung der Bundesstraße zu vermeiden, bleibe der Wertstoffhof daher am Samstag geschlossen.

In der kommenden Woche öffnet der Wertstoffhof am Montag, Dienstag, Donnerstag und Samstag wieder zu den üblichen Öffnungszeiten seine Pforten. Mittwoch ist Ruhetag. Am Freitag, 1. Mai, bleibt der Wertstoffhof aufgrund des Feiertages geschlossen.