Wird die Region von der A8 abgehängt? B10 in Ulm wird sechs Wochen zur Einbahnstraße

Große Baustellen legt die Stadt Ulm seit Jahren in die Ferien, um den Verkehr so wenig wie möglich zu stören. Die Sommerferien bringen nun eine so große Baumaßnahme, dass trotzdem sehr sicher lange Staus entstehen werden.

Die B10 wird von Montag, 1. August, bis voraussichtlich Freitag, 9. September, zwischen dem Berliner Ring und dem Blaubeurer Tor in Richtung Süden voll gesperrt.

Damit die Wallstraßenbrücke über die Bahngleise bei Ikea bis zu ihrem Neubau ohne Verkehrsbeschränkungen in Betrieb bleiben kann, muss die Abdichtung von oben dringend erneuert werden. Das Bauwerk besteht aus zwei getrennten Brücken für beide Fahrtrichtungen, so kann jeweils die komplette Brücke saniert werden, während die andere in Betrieb bleibt.

Bauarbeiten an Wallstraßenbrücke in Ulm: B10 Richtung Süden gesperrt

Anfangs gab es in der Stadtverwaltung Überlegungen, jeweils eine Spur in beide Richtungen offenzuhalten. Doch die Stauprognosen zeigten ein Ausstrahlen im Berufsverkehr in alle Fahrtrichtungen. Auch musste die Idee verworfen werden, beide Fahrtrichtungen nacheinander zu sanieren und dann die betroffene Fahrtrichtung zu sperren. Diese Variante hätte im Berufsverkehr neben dem Ulmer auch den Neu-Ulmer Stadtverkehr lahmgelegt.

Die nun gewählte Variante sichert jederzeit den zweispurigen Verkehr in Richtung Norden, zeitweise über die Gegenfahrbahn. Bereits in den Pfingstferien wurde dazu auf dem Hindenburgring auf Höhe der Tankstelle die Mittelleitplanke entfernt.

In Richtung Süden führt die Umleitung über den Berliner Ring am Bundeswehrkrankenhaus vorbei bis zur Blautalbrücke und von dort über die B28 wieder zurück zum Blaubeurer Tor.

Spätestens zum Ende der Sommerferien sollen die Arbeiten beendet sein. Die Stadt Ulm wird noch vor Beginn der Bauarbeiten ausführlich über die Verkehrsführung informieren.