B 10 ab morgen teilweise gesperrt

Ein Teil der B 28-Brücke in Neu-Ulm wird ab Freitagabend abgerissen. Daher darf drunter – auf der Europastraße (B 10) kein Verkehr rollen – auf der Brücke selbst aber schon. Das klingt absurd, ist aber aufgrund langer Vorarbeiten möglich, teilt Bettina Arnegger vom Staatlichen Bauamt Krumbach mit und erklärt, wie der Abriss bei laufendem Verkehr abläuft und welche Umleitungsstrecken empfohlen werden.

Denn wer am Wochenende beispielsweise von der Ratiopharm-Arena aus nach Wiblingen fahren will (oder umgekehrt), muss eine Umleitung in Kauf nehmen, da die Fahrbahnen unter der Brücke von Freitag, 29. April, ab 19 Uhr, bis Montag, 2. Mai, 5 Uhr komplett gesperrt werden.

Der Verkehr auf der B 10 im Bereich der Baustelle wird während der Sperrung über die Wiblinger Straße, die Ringstraße und schließlich die Memminger Straße umgeleitet. Die Strecke ist ausgeschildert. Bereits Mitte März wurde mit den Bauarbeiten für den Neubau der B 28-Brücke begonnen.

Seit einigen Wochen läuft dort der gesamte Verkehr (nach Ulm und Senden) auf der Fahrbahn in Richtung Senden. Das wird auch am Wochenende so bleiben, denn um den Abriss bei laufendem Verkehr durchführen zu können sind laut Arnegger bereits die nötigen Sicherungen und Stützen wie Stahlspundwände eingebaut worden.

Der Abriss der Brückenseite in Fahrtrichtung Ulm sei genau geplant und erfolge „in verkehrsschwachen Zeiten, ohne Verkehrsspitzen durch Berufsverkehr“, sagt Arnegger. Das Wochenende sei daher gut geeignet. Damit alles schnell geht, werde rund um die Uhr gearbeitet – auch nachts und am Sonntag. (kat)