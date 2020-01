Bürgerservice à la McDonald’s: Wie digitale Bürgerzentren aussehen könnten

Bis Donnerstagabend um 22 Uhr ist die Straße zwischen Tuttlingen und Nendingen in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund dafür ist ein Hangrutsch.

Bereits am Mittwoch war gegen Nachmittag zunächst ein Stein den Hang hinabgekullert, der ohne Beeinträchtigung des Straßenverkehrs zur Seite geräumt werden konnte. Am Donnerstag kam es dann in den Morgenstunden zu einem Erdrutsch, bei dem mehrere Tonnen Stein und Geröll abgingen. Autofahrer alamierten gegen 9.