Bürgermeister parkt sein Auto auf Behindertenparkplatz

Raphael Bögge, Bürgermeister der Stadt Senden, fährt mit seinem Dienstwagen Richtung Hallenbad in Senden. Langsam biegt er auf den Parkplatz ein und stellt das Auto ab: auf einen Behindertenparkplatz – und das vor den Augen von vier Pressevertretern. Eindeutig kennzeichnet das blaue Schild mit dem weißen Symbol eines Rollstuhlfahrers die Fläche als solche. Der Bürgermeister steigt aus und kommt zum Eingang des Bades, wo ein Pressetermin stattfinden soll. Nach einem Hinweis an Bögge, dass er einen Behindertenparkplatz blockiert, rüffelt dieser zurück: Er dürfe überall parken, weil er eine Sondergenehmigung habe und auch in seiner Funktion für die Feuerwehr im Bedarfsfall schnell wegmüsse. Wer das nicht glaube, könne gerne in sein Büro kommen und dies nachlesen. Der Parkplatz des Hallenbades, das zu der Zeit noch geschlossen ist, ist nahezu leer.

Darf ein Bürgermeister wirklich auf einem Behindertenparkplatz parken? Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Christian Eckel, antwortet darauf mit einem ausdrücklichen Nein. Auf Behindertenparkplätzen dürfen ausschließlich Menschen mit einer außergewöhnlichen Gehbehinderung parken. Das sind beispielsweise Querschnittsgelähmte oder Blinde, die sich fahren lassen. Sie müssen im Besitz eines amtlichen Parkausweises mit Rollstuhlfahrersymbol sein.

Sonderrechte nur bei hoheitlichen Aufgaben

Sofern ein Bürgermeister in seiner Funktion als Dienstherr der Feuerwehr oder als Feuerwehr-Mann unterwegs ist, kann er Sonderrechte in Anspruch nehmen – aber nur wenn es um „hoheitliche Aufgaben“ geht, erklärt Rainer Lutz, Leiter Sachbereich Verkehr im Präsidium Schwaben Süd/West. Im vorliegenden Fall gelte dies nicht, da es keine aktuelle Gefahrensituation und keinen Einsatz gab, die das Parken auf einem Behindertenparkplatz gerechtfertigt hätten. Zu Bögges Einwand, dass er im Notfall schnell wegmüsse, sagt Lutz: Sich auf eventuelle „zukünftige“ Einsätze zu berufen, sei von der Inanspruchnahme von Sonderrechten nicht erfasst.

In bestimmten Ausnahmen können die örtlichen Straßenverkehrsbehörden Sonderrechte erteilen, der Bürgermeister ist gleichzeitig der Chef der Behörde. Diese ist für Gemeindestraßen zuständig. Mit einer solchen Ausnahme dürfe der Antragsteller dann beispielsweise durch eine gesperrte Straße fahren, sagt Eckel. „Im vorliegenden Fall ist das aber nicht Sinn der Vorschrift und würde mit Sicherheit von der Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet werden“, teilt die Polizei mit.

Auch Polizisten dürfen nur in Gefahrenlagen oder ähnlichen Notsituationen auf einem Behindertenparkplatz stehen. Wer dort erwischt wird, bekommt ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro. Außerdem kann das Fahrzeug abgeschleppt werden.

Auf Nachfrage beim Landratsamt in Neu-Ulm sagt Stefan Hatzelmann, Leiter des Fachbereichs Kommunalrecht, dass es in der Gemeindeordnung keine Vorschrift gebe, die Bürgermeister berechtigt, überall parken zu dürfen.

Parkplätze für Schwerbehinderte sind größer

Und das aus gutem Grund: Die Parkplätze für Schwerbehinderte sind extra breiter oder länger als andere Stellflächen. So können die Menschen beispielsweise leichter mit ihrem Rollstuhl oder Krücken ein- und aussteigen. Das Innenministerium weist in einer Broschüre darauf hin, dass die ausgewiesenen Parkplätze für Schwerbehinderte keine besonderen Vorteile bieten, sondern nur eine kleine, aber wirksame Erleichterung. „Für viele bedeutet ein belegter Behindertenparkplatz, dass sie wieder nach Hause fahren müssen“, steht in der Broschüre, die unter anderem an abgeschleppte Autos gehängt wird.

Raphael Bögge äußerte sich auf Nachfrage zunächst ausweichend. Rechtlich möge es ja möglich sein, dass er dort parken darf, sagt er. Und schließlich sei das Bad geschlossen gewesen, er habe keinen gesehen, der dadurch behindert worden sei und es habe noch weitere Behindertenparkplätze neben seinem Auto gegeben. Dennoch sei es ein Fehler gewesen und moralisch „nicht die beste Entscheidung“. Am Ende schaut er auf den Zettel hinter seiner Windschutzscheibe.

Bögge entschuldigt sich in aller Form

Danach schickte sein Pressesprecher Jörg Portius noch eine schriftliche Stellungnahme: „Es ist keinesfalls in Ordnung, als gesunder Mensch einen Behindertenparkplatz zu benutzen. Als Bürger und Bürgermeister dieser Stadt liegt es mir fern, Menschen mit Einschränkungen gleich welcher Art den Alltag unnötig schwer zu machen. Ich habe vor diesem Hintergrund und im Sinne einer Vorbildfunktion erkannt, dass ich einen Fehler gemacht habe, der nicht mehr vorkommen wird, und entschuldige mich dafür in aller Form.“

Bögge ist nicht der erste Bürgermeister, der auf einem Behindertenparkplatz geparkt hat. Eine kurze Suche im Internet zeigt zwei weitere Fälle: in Geldern (Nordrhein-Westfalen) und Horb am Neckar (Baden-Württemberg). Beide Bürgermeister haben sich entschuldigt.