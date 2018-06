Bürgermeister von Erbach ist Achim Gaus seit dem 1. Januar 2011. Im öffentlichen Dienst arbeitet er aber bereits seit 25 Jahren. Aus Anlass dieses Jubiläums überreichte ihm Landrat Heinz Seiffert am Dienstag im Haus des Landkreises in Ulm eine Urkunde, verbunden mit den Glückwünschen für die erfolgreiche Tätigkeit. Vor seiner Bürgermeistertätigkeit war Gaus rund zehn Jahre bei der Stadtverwaltung in Ulm im Finanzwesen tätig. Foto: LRA ADK