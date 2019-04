Bösartiger Gehirntumor: Ein Lehrer aus Ulm kämpft um sein Leben

Remzi Kababiyik isst jeden Tag sieben Eier. Alle morgens und alle gekocht. „Schmeckt so lecker“, sagt er in seinem Deutsch, dem anzuhören ist, dass er mit dem Herz eigentlich noch in der Türkei wohnt. Außerdem ist er von der gesundheitlichen Komponente seines morgendlichen Menüs überzeugt: Seit 40 Jahren wohne er in Aalen, seitdem habe er seine Hühner und die Eier. „Ich habe nie einen Arzt gesehen.“ Jetzt allerdings hat er ein Problem – nicht mit den Eiern, sondern vielmehr mit den Produzenten derselben.