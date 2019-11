Böllerverbot? Neue Straßenbahnlinie 3? Ulms OB im „Halbzeitgespräch“ mit der SZ

Halbzeit für Gunter Czisch: Im November vor vier Jahren wurde er zum Oberbürgermeister der Stadt Ulm gewählt. Der 56-Jährige hat nun noch weitere vier Jahre vor der Brust. Im „Halbzeitgespräch“ mit Redakteur Johannes Rauneker blickt er auf die derzeitige „Baustelle Ulm“ und verrät, ob er den kritisierten Imagefilm der Stadt so noch einmal drehen lassen würde.

Hallo Herr Czisch, mit welchen Schlagwörtern würden Sie Ihre bisherige Amtszeit als Ulmer OB umschreiben?

Ich finde, das Bild eines Staffelrennens, einer Staffelübergabe, passt ganz gut, vor allem mit Blick auf die Großprojekte in Ulm, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken. Ich habe versucht, den Stab aufzunehmen und Begonnenes fortzuführen. Aber ich wollte und will auch neue Themen identifizieren.

Welche Großprojekte meinen Sie?

Die Sedelhöfe zum Beispiel. Momentan haben wir in Ulm eine Phase des Bauens, aber es wurden auch schon Projekte erfolgreich abgeschlossen; die neue Straßenbahnlinie 2 beispielsweise. Bei allen Schwierigkeiten, die Großprojekte mit sich bringen: Man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Das gilt im Speziellen für die Situation in der Friedrich-Ebert-Straße. Die ganze Stadt, vor allem aber die Innenstadt, wird von dem Vorhaben profitieren. Bei allen Problemen und Schwierigkeiten auf den Baustellen: Die Leute sehen, dass wir uns kümmern, dass etwas passiert. Sie haben sich darauf eingestellt. Natürlich hätten wir es uns auch anders gewünscht, keiner redet die Probleme klein. Man muss aber auch sehen, wie groß das Bauvolumen ist. Wir reden von 600 Millionen Euro, die investiert werden. Ohne, dass die Stadt Schulden aufnehmen muss. Dafür läuft es doch!

Eine andere Frage in Sachen Mobilität: Wann wird die Straßenbahn in Ulm um eine neue Linie 3 erweitert?

Noch wichtiger als eine Linie 3 ist die Regio S-Bahn – für Ulm, aber auch für die Region. Da haben wir es jetzt erreicht, dass sich beide Bundesländer darauf geeinigt haben, in Richtung Machbarkeitsstudie zu marschieren. Ein anderes Thema, welches für die Mobilität von morgen wichtig ist: ein gemeinsamer Nahverkehrsplan der Region, aber auch der Städte Ulm und Neu-Ulm. Das ist ein großes Projekt, das müssen wir angehen, gemeinsam mit unseren Stadtwerken. Und in diesem Zuge wird dann auch immer wieder der Wunsch, auch in Neu-Ulm, nach einer zusätzlichen Linie 3 geäußert. Diese Frage muss man beantworten. Ich rede den Neu-Ulmern hier nicht rein. Man muss sehr offen damit umgehen und irgendwann dann auch entscheiden: Ist es machbar? Würde ein solches Projekt gefördert? Das muss man prüfen. Grundsätzlich lautet unser gemeinsames Ziel, aus Ulmer und Neu-Ulmer Sicht: einen noch besseren Nahverkehr zu bekommen.

Surrt zur Landesgartenschau 2030 auch eine Seilbahn über die Ulmer Dächer?

Bei unserer gemeinsamen Sitzung des Ulmer und des Neu-Ulmer Gemeinderats wollen auch wir darüber sprechen. Man kann sich vieles vorstellen. Aber man muss auch vieles bedenken. Zum Beispiel: Sie wohnen im fünften Stock. Wollen Sie, dass eine Seilbahn vor Ihrem Fenster hin und her fährt?

Wie lange fahren in Ulm noch Autos mit Verbrenner-Motor?

Ich halte eine technologieoffene Diskussion für zwingend erforderlich. Hier sind wir in Ulm gut und breit aufgestellt, wir machen Grundlagenforschung bei den Batterien. Aber auch die Brennstoffzelle ist interessant. Wir sollten das Auto nicht verteufeln, auch nicht den Verbrennungsmotor. Einfach, weil viele Menschen, vor allem auf dem Land, aber auch in der Stadt, darauf angewiesen sind und dies noch eine Weile bleiben werden. Wer in Oberdischingen oder Hüttisheim wohnt, noch deutlich länger als jemand, der in Ulm lebt. Es muss jetzt darum gehen, die Antriebe zu optimieren. Autos werden leiser und sauberer, fahren energiesparender. Da ist längst noch nicht alles ausgereizt. Auch bei den synthetischen Kraftstoffen sehe ich noch viel Potenzial. Für uns als Kommune besteht die Herausforderung darin, die Mobilitätsbedürfnisse der Bürger in ihrer großen Vielfalt möglich zu machen. Wir sind als Stadt aber zum Glück eine der wenigen, die bei fast allen Projekten und Programmen des Bundes und des Landes dabei sind. Beispiel Internet: Ende des Jahres wird das Industriegebiet Donautal komplett mit Glasfaser ausgebaut sein. Ein riesen Kraftakt, weil wir viel Geld in die Hand nehmen müssen.

Wie weit blicken Sie für Ulm in die Zukunft?

Wenn es um die Perspektiven geht, lautet das Zieljahr 2030. Ich stelle mir die Frage, wie wir dann leben, wohnen und arbeiten, wie wir unsere Wirtschaftskraft erhalten können. Konkret findet in 2030 in Ulm die Landesgartenschau statt. Darauf arbeiten wir hin. Ein großes Stichwort der Zukunft lautet Vernetzung – von Mobilität, Bildung, Umwelt und Klima zum Beispiel. Wir haben uns große Ziele gesetzt. Bis 2022 wollen wir eine klimaneutrale Stadtverwaltung sein.

Und wie nehmen Sie die Bürger mit? Geht Vieles hier vielleicht zu schnell? Die Deutsche Umwelthilfe fordert jetzt, das Böllern an Silvester zu verbieten.

Es ist unbestritten, dass der Feinstaub, der an Silvester heraus geblasen wird, gesundheitsschädlich ist. Nur: Demokratie ist immer ein Aushandlungsprozess. Nicht alles, was fachlich richtig ist, wird von der Gesellschaft auch akzeptiert. Da muss eine neue gesellschaftspolitische Bewertung her. Man kann Dinge nicht immer nur einfach von oben verbieten. Die Menschen verabschieden sich sonst von Gesellschaft und Politik. Das ist brandgefährlich. Wir müssen dort sein, wo die Menschen sind und ihnen zuhören. In ihrem sogenannten Nahbereich, in ihrem Umfeld.

War das das Problem des viel kritisierten Image-Films der Stadt Ulm? Waren die Bilder womöglich zu nah dran „an der Wirklichkeit“, in der ein offenbar Rechter auf einen Arzt mit Migrationshintergrund trifft; es jedoch offengelassen wird, ob der Nazi seine Einstellung gegenüber Migranten ändert?

Man muss die ganze Geschichte sehen. Zu Beginn gab es große Zustimmung, von fast allen Seiten. Die überwiegende Mehrheit hat den Film positiv aufgenommen. Die harsche Reaktion, vor allem im Netz, hat uns dann aber schon überrascht. Ich bin aber kein Freund von Relativierungen. Noch immer gibt es nämlich auch viele, die den Film gelungen finden. Ungeachtet der Fachleute, die jetzt sagen: Dies oder das hätte man besser machen können. Aber: Der Film ist jetzt da, im Netz. Da würde es nichts helfen, den von städtischer Seite aus nur zu löschen. Treten wir doch lieber einen Schritt zurück. Was sagt uns die Diskussion? Meine These: Wir haben nichts ausgelöst, sondern wir haben ein in der Zivilgesellschaft bereits vorhandenes Thema neu aufgemacht. Da hilft es jetzt nicht zu sagen: Ok, jetzt jetzt löschen wir den Film und dann ist alles wieder gut. Im Gegenteil: Wir müssen jetzt damit umgehen. Es ist ein Fakt: Immer mehr Leute lassen sich von rechtem Gedankengut beeinflussen. An die müssen wir ran. Es bringt nichts, das jetzt wegzudrücken. Damit wird das Problem nicht gelöst. Wir haben eine Debatte angestoßen, die notwendig ist, und um die muss es jetzt gehen. Lasst uns offen diskutieren. Aber eines ist klar: Braunes Gedankengut hat in unserer Stadt keinen Platz.