Böller richten Schaden an

Gleich zwei Anzeigen wegen Sachbeschädigung durch Feuerwerk musste die Polizei am Sonntag in Langenau aufnehmen.

Der erste Fall ereignete sich am Sonntag gegen halb fünf in der Gottlob-Honold-Straße. Dabei sprengten bislang unbekannte Täter einen Briefkasten in die Luft. Nach einer ersten Schätzung entstand dabei ein Schaden von etwa 150 Euro. Wenige Stunden später zündeten Unbekannte einen Böller an einer Schaufensterscheibe in der Hindenburgstraße. An der Scheibe entstand ein Sachschaden von mindestens 1500 Euro.