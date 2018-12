Böller entzündet Hecke

Offensichtlich nicht mehr auf Silvester warten wollte ein junger Mann in Erbach.

Er zündete am Samstagabend in Erbach einen Böller und warf den ausgerechnet unter eine Thuja-Hecke. Kurze Zeit nach der Explosion fing die Hecke Feuer und brannte ab. Zum Löschen des Brandes musste die Feuerwehr Erbach anrücken. Der 17jährige Verursacher konnte vor Ort angetroffen werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 800 Euro. Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt jetzt zumindest wegen einer Ordnungswidrigkeit. Silvesterfeuerwerk darf nur an Silvester und am 1. Januar abgebrannt werden.