Ein Unbekannter beschädigte am Mittwoch zwei Fahrzeuge in Erbach.

Zwischen 15 und 17 Uhr parkten zwei Autos in der Straße Großes Wert. Ein Unbekannter zerkratzte an beiden Fahrzeugen die linke Fahrzeugseite. Welcher Gegenstand zur Tatausführung benutzt wurde ist nicht bekannt. Den Sachschaden an dem VW und Suzuki schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro. Die Polizei sicherte die Spuren. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter.