Autofahrerin schätzt Entfernung falsch ein

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos am Dienstag in Ulm ist eine Person schwer verletzt worden. Gegen 11.45 Uhr war eine 22-Jährige mit ihrem Seat im Berliner Ring unterwegs, an der Kreuzung zur Erhard-Grözinger-Straße bog sie nach links ab. Eine 20-Jährige kam mit ihrem Kleinkraftrad auf dem Berliner Ring ordnungsgemäß entgegen und hatte Vorrang. Die 22-Jährige Autofahrerin schätzte offenbar die Verkehrssituation und die Entfernung der 20-Jährigen auf dem Kleinkraftrad falsch ein und so stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die 20-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3500 Euro. Der Seat blieb fahrbereit, der Kleinkraftroller musste abgeschleppt werden.