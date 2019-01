Autofahrerin missachtet Vorfahrt – drei Verletzte

Drei Personen sind am Dienstag bei einem Unfall in Holzkirch verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 15.40 Uhr war eine Frau auf der Kreisstraße 7402 in Richtung Holzkirch unterwegs. An der Kreuzung Landesstraße 1165 hielt die 38-Jährige an. Beim Anfahren mit ihrem Kia hatte sie einen Mercedes aus Richtung Breitingen übersehen. Mit dem war eine 57-Jährige unterwegs. Die Autos stießen zusammen. Die 57-Jährige und ihre zwei Insassen erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Autos wurden abgeschleppt. Den Schaden an diesen schätzt die Polizei auf etwa 40 000 Euro.