Autofahrerin erfasst Schülerinnen auf Zebrastreifen

Zwei schwerverletzte Schülerinnen im Alter von 14 und 15 Jahren sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen an einem Zebrastreifen der B 28 in Blaustein (Alb-Donau-Kreis). 22 unverletzt gebliebene Mädchen einer Schulklasse wurden von Notfallseelsorgern noch an der Unfallstelle betreut.

Insgesamt 24 Schülerinnen aus zwei achten Klassen einer örtlichen Schule waren im Rahmen des Sportunterrichts mit Nordic Walking im Stadtgebiet unterwegs. An einem Zebrastreifen wollten die Schülerinnen die Bundesstraße 28 überqueren. Ein aus Richtung Blaubeuren kommender Autofahrer hatte angehalten und die Mädchen überquerten die Straße. Als sie zu Dreiviertel den Zebrastreifen passiert hatten, erfasste ein aus Richtung Ulm kommender Kleinwagen zwei der Schülerinnen und schleuderte sie auf die Straße. Offenbar hatte die 82-jährige Fahrerin die von links kommenden Schülerinnen und den Zebrastreifen übersehen. Schwerverletzt blieben die Mädchen auf der Straße liegen.

Unfallzeugen, Ersthelfer der Feuerwehr und des DRK versorgten die Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Insgesamt vier Rettungswagen und zwei Notärzte waren im Einsatz, auch für die Unfallverursacherin und die Augenzeugen. In einem zufällig vorbeikommenden Bus wurden die unter Schock stehenden nicht verletzten Schülerinnen betreut. Im Einsatz waren dafür sieben Notfallseelsorger und eine muslimische Notfallbegleiterin. Eine weitere Betreuung durch die Ulmer Notfallseelsorge gibt es den ganzen Tag in der Schule und auch für den Donnerstag ist eine Begleitung durch Schulpsychologen zur Verarbeitung des Erlebten eingeplant. Die Verkehrspolizei hat Spuren an der Unfallstelle gesichert und ermittelt den genauen Ablauf des Unfalls. Die Feuerwehr Blaustein sperrte die Bundesstraße 28 bis 10.30 Uhr und leitete den Verkehr örtlich um. (oma)